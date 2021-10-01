شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بهاء سلطان .. نجومية كبيرة رافقتها الأزمات والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأول من اكتوبر مع احتفال المطرب بهاء سلطان بعيد ميلاده، إذ يعتبر أحد أهم المطربين في العالم العربى بفضل موهبته الغنائية المميزة، التي جعلته يحفل بقاعدة جماهيرية كبيرة تؤمن بموهبته وصوته المميز منذ ظهوره على الساحة الغنائية، وهو الأمر الذى يظهر جلياً مع احترام زملاءه أيضاً لموهبته بتصريحات دوماً ما تؤكد على صوته المميز، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرته الغنائية.

بدايته جاءت بمشاركته بأغنيتين في ألبومي فري ميكس 1و2، وهما احلف وبيننا، وكانت هذه انطلاقته الحقيقية.

إلا أن أول ألبوماته كان يحمل اسم " ياللي ماشي" والذى قدمه عام 1999 بنهاية الألفية الماضية ليعلن عن بداية نجم جديد فى عالم الغناء.

استمر نجمه فى التوهج بعدما استمر فى نشاطه الفنى بفضل مجموعة من الأغانى والكليبات منها كليب أغنية عاللي بيحصلي، والواد قلبه بيوجعه، وكان زمان، وأنا مش معاهم التي غناها في فيلم أحمد عيد.

رغم النجومية الكبيرة له إلا أنها لم تكن عند طموحات جمهوره بعد ذلك بعدما تفرغ اسمه لأزمات عديدة فيما بعد، بالإضافة لشائعات رافقت اسمه مثل اعتزاله الغناء تماماً الأمر الذى نفاه تماماً.