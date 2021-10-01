جاستن بيبر يحتفل بالذكرى الثانية لزواجه من هايلي بالدوين​

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم العالمي جاستن بيبر عن سعادته الكبيرة، وذلك في ذكرى زواجه الثانية من عارض الأزياء الشهيرة ​هايلي بالدوين​​.

واسترجع “بيبر” لحظاته الرائعة مع هايلي عبر إعادة نشر صورة من زفافهما بالأبيض والأسود، وعلق قائلاً: “عيد زواج سعيد يا حبيبتي، أحبك”.

وتجمع بين جاستن بيبر وعارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين قصة حب كبيرة، حيث أعجب بها بيبر، وقام بخطبتها بخاتم من الألماس، يقدر ثمنه بـ500 ألف دولار أمريكي، وقدم لها هدية، وكانت ساعة مرصعة بالألماس تبلغ قيمتها 140 ألف دولار.

وتحاول هايلي بالدوين، إظهار مدى حبها واستقرار حياتها الزوجية، مع النجم جاستين بيبر، بطرق مختلفة وتستعرض أوقاتهما على مواقع التواصل، وتثير إعجاب المتابعين.

الجدير ذكره أن جاستن بيبر وهايلي بالدوين إلتقيا أول مرة بعام 2009 ، في مناسبة لفانز جاستن، وكانت في ذلك الوقت تبلغ هايلي من العمر 12 عاماً، وتواجدت هناك مع والدها المنتج والممثل ​ستيفان بالدوين​، الذي عّرف إبنته على جاستن، ولاحقاً حدث التعارف ولم يكن علنياً أما أهم تطورات علاقتهما أن بيبر كان على علاقة سابقة بالنجمة سيلينا غوميز وربما كان لها بعض الأثر على انفصالهما لفترة في آب/أغسطس عام 2016، من دون ذكر أسباب واضحة، لكنهما بقيا صديقين، وفي حزيران/يونيو عام 2018، عاد جاستن بيبر الى هايلي بالدوين ، وإنتشرت العديد من الصور لهما معاً.

وفي تموز/يوليو عام 2018، طلب جاستن بيبر يد هايلي للزواج، خلال تمضيتهما عطلة في بهاماس، وأكدت الموضوع على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وفي أيلول/سبتمبر عام 2018، إنتقل الثنائي للعيش معاً، مع إقتراب موعد زفافهما.

في 13 أيلول/سبتمبر عام 2018، تزوج جاستن بيبر من هايلي بالدوين مدنياً في مدينة نيويورك الأميركية، من دون إقامة أي حفل، إلا أن هايلي غيّرت إسم عائلتها وإستبدلت “بالدوين” بـ”بيبر”.

وفي 30 أيلول/سبتمبر عام 2019، إحتفل الثنائي بزواجهما كنسياً، بحضور عدد كبير من الاصدقاء والفنانين وأفراد العائلتين.