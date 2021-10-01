نجاح جديد يرافق رحمة رياض في أغنية “الكوكب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة العراقية رحمة رياض بحصد النجاح في أغنيتها الجديدة “الكوكب”، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 35 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على صدوره على قناة رحمة في موقع “يوتيوب”.

أغنية “الكوكب” من كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد صابر. وأدّت رحمة رياض الأغنية بإحساس مرهف والكثير من الرومانسية، فحملت بصوتها مشاعر فائضة من الغزل والحبّ.

وكليب أغنية “الكوكب” تم تصويره على شاطئ البحر، وظهرت من خلاله رحمة رياض برفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، الذي شارك في العمل دون أن يظهر وجهه.

الجدير ذكره أن أغنية “الكوكب” تتصدّر منذ صدورها قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة، إذ تحتلّ المراتب الأولى في ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي.