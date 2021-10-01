الجمهور يتهم أحمد سعد بالبخل.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر الفنان أحمد سعد التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره الأول إعلامياً مع زوجته علياء البسيوني، مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “90 دقيقة”.

وخلال اللقاء، تطرّق إلى الحديث عن أمور تزعجه في زوجته، وقال إن معظم المشكلات التي حدثت بينه وبينها منذ زواجهما حتى الآن، هي أنّها دائماً تريد أن تأكل وتردد كلمة “أنا جائعة”.

وقال سعد: “ضروري أن أرضيها بالأكل، وأعطيها سندويشات، وبعدها ممكن تتنازل عن أي شيء، وتأكل 5 مرات يومياً، ولا تريد سوى الوجبات الدسمة”. وتابع: “ذات مرة قلت لها ما رأيك نأكل كبدة، قالت لي يجب أن آكل وجبات ورفضت تناول السندويشات”.

ومازح زوجته: “أي امرأة أخرى تتصالح بالألماس، وهذا نشتريه مرة واحدة، لكن مع علياء يجب أن نوفّر 5 وجبات في اليوم، كنت اشتريت الألماس أفضل، وكنت أريد الحصول على قرض من البنك حتى أطعمها بالتقسيط”. وبعد هذه التصريحات، تداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً لهما من اللقاء، معربين عن اندهاشهم من حديثه عن هذا الأمر، فيما سخر البعض منه، وانتقدوه قائلين: “أنت بخيل”.