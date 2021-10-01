شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يكشف آخر تطورات الجزء الثانى من Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى مينا مسعود تفاصيل وتطورات الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى تم الإعلان عنه منذ عدة أشهر، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الاول من الفيلم فى عام 2019، ليحصد مليار و50 مليون دولار فى شباك التذاكر.

ونقل موقع screenrant فى تقرير له جانبا من تصريحات مسعود، الذى أكد أن الجزء الثانى من فيلم Aladdin مازال قيد الكتابة ومرحلة الإعداد، مؤكداً أن القيود التى فرضتها الدول مؤخراً بسبب تفشى جائحة كورونا السبب وراء تأخير طرح الفيلم حتى الآن.

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وقدم مسعود فيلم Aladdin، الذى بدء إعداده عام 2019، الذى حولته ديزنى من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكى علاء الدين الذى طرح عام 1992، ونجح فى تحقيق شعبية كبيرة آنذاك.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة إلى نجومية ويل سميث.