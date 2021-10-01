شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أحمدى مخرجة مسلسل ياسمين صبرى "حلم ليال" فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع مسلسل "حلم ليال" للنجمة ياسمين صبرى، على المخرجة مريم أحمدى لتولى مهمة العمل الذى يكتبه محمد عبد المعطى وتنتجه شركة سينرجى ومقررعرضه في شهر رمضان 2022، حيث اجتمعت ياسمين ومريم أحمدى للاتفاق على الخطوط العريضة للقصة وشكل الشخصيات قبل بدء التحضيرات الفعلية خلال الأيام المقبلة.



المخرجة مريم احمدى

وتعود ياسمين صبرى بـ "حلم ليال" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

مريم أحمدى مخرجة شابة بدأت مشوارها مبكراً باخراجها مسلسل "أنا عشقت" بطولة أمير كرارة عام 2014، وبعدها قدمت مسلسل "الحرباية" مع اللبنانية هيفاء وهبى عام 2017، ثم تولت اخراج حكاية "لازم أعيش" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" بطولة جميلة عوض وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر العام الماضى، ويعرض لها حالياً مسلسل "60 دقيقة" من 9 حلقات على احدى المنصات بطولة ياسمين رئيس ومحمود نصر وسوسن بدر.



ياسمين صبرى

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.