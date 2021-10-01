شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن الفريق الفنى لدورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن تشكيل الفريق الفنى لدورة المهرجان السادسة، المقرر إقامتها فى الفترة 23-28 فبراير 2022، والفريق الفنى غلب عليه الطابع النسائى باختيار كل من الكاتبة منة الله عبيد، خبيرة المحتوى الرقمى، دينا العليمى، الأكاديمية مريم حمدي، بالإضافة إلى الممثلة والمخرجة التونسية مريم الفرجاني لعضوية الفريق، بينما يتولى الناقد أحمد شوقى الإشراف على الفريق بصفته مستشارًا فنيًا للمهرجان.

والفريق الفنى سيكون مسئولًا عن اختيارات المهرجان ذات الطابع السينمائي، عبر اختيار الأفلام وبرمجة العروض والندوات والحلقات النقاشية والمطبوعات السينمائية ولجان التحكيم، بينما يستمر منتدى "نوت" للمرأة الهادف لنشر الثقافة المجتمعية وتمكين المرأة في جنوب مصر تحت إدارة د. عزة كامل للعام السادس على التوالي.

وأبدى رئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق عن سعادته بتشكيل الفريق الفني الجديد للمهرجان قائلًا: "الفريق يعكس رغبة إدارة المهرجان المستمرة فى منح المزيد من المساحات الإبداعيات للسينمائيات المصريات والعرب، باعتبار مهرجان أسوان مشروعًا ثقافيًا ومجتمعيًا نسويًا بالأساس، والفريق بتشكيله الحالى يعبر عن السعى الدائم للانفتاح على المواهب الشابة في مصر والعالم العربي، مع الاستفادة من إسهامات الخبراء في مجال البرمجة والإدارة الفنية".

وأكد الكاتب الصحفى حسن أبوالعلا مدير المهرجان أن الإدارة الفنية الجديدة ستكون أمام تحدٍ كبير بعد النجاح الذى تحقق على مدى خمس سنوات مضت مشددا على ثقته الكبيرة في فريق العمل الجديد بقيادة الناقد أحمد شوقي لكي يحقق المزيد من النجاح.

وأشار أبوالعلا إلى أن وجود 4 وجوه نسائية في الفريق الفني يعزز توجه المهرجان لدعم المرأة وخاصة في بنيته الفنية والإدارية، موضحا أن الدورة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة فى كل أقسام المهرجان.

ويمتلك الناقد أحمد شوقي، المستشار الفني للمهرجان، خبرة واسعة في عالم المهرجانات السينمائية، كوّنها خلال عمله في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بين عامي 2012 و2020 في مناصب متعددة آخرها المدير الفني للمهرجان، بخلاف كونه عضوًا في فريق البرمجة لعدد من المهرجانات الدولية خارج مصر من بينها مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، مهرجان مومباي السينمائي الدولي في الهند، مهرجان طرابلس للأفلام في لبنان، ومهرجان زيورخ للسينما العربية في سويسرا. وقد تم انتخاب شوقي قبل أيام نائبًا لرئيس الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، ليكون أول عربي أو أفريقي يتولى المنصب منذ تأسيس الإتحاد عام 1925.

وتنشط منة الله عبيد كناقدة وكاتبة سيناريو، نُشرت كتاباتها في عدد من الصحف والمجلات المصرية، عُرض من تأليفها مؤخرًا إحدى حكايات المسلسل التلفزيوني الناجح "ورا كل باب"، كما تعمل كمُحاضر للغة الإنجليزية وآدابها في إحدى الجامعات الخاصة.

بينما تمتلك دينا العليمي خبرة في مجال صناعة المحتوى الرقمي، كونتها بعد دراستها الفنون الجميلة من خلال العمل فى تطوير وإنتاج المحتوى فى مجالى السينما والموسيقى، وسبق أن شاركت فى الإدارة التنسيقية لمهرجانات سينمائية من بينها "هاكاثون" للنساء فى صناعة السينما، مُقَدَم من منصة الصورة البديلة.



مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أما مريم حمدى فتقوم بتدريس السينما فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد حصولها على درجة الماجستير فى اللغة الإنجليزية والأدب المقارن، وتعد حاليًا رسالة الدكتوراه في مجال السينما من جامعة فيليب بمارمبورج الألمانية. وكانت مريم قد شاركت كمبرمجة أفلام في عدد من الأحداث والعروض السينمائية داخل الجامعة الأمريكية وخارجها.

هذا وتعد مريم الفرجاني أحد أبرز الممثلات الحاليات فى السينما التونسية، بالإضافة لكونها كاتبة ومخرجة وفنانة بصرية. درست فى مدرسة لوتشيانو فيسكونتي للسينما في ميلانو الإيطالية ومدرسة باولو جراسي للتمثيل المسرحي. اختارتها مجلة "سكرين" الدولية ضمن أبرز خمس مواهب صاعدة في العالم العربي عام 2016، وشاركت في مهرجان كان مرتين: الأول كممثلة رئيسية لفيلم "هي والكلاب" لكوثر بن هنية عام 2017، والثانية كمخرجة للفيلم القصير "أوميرتا" عام 2018.

وكان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قد أعلن بالفعل عن فتح باب تسجيل الأفلام الراغبة في المشاركة في الدورة السادسة، ويعكف الفريق الفني حاليًا على اختيار الأفلام المشاركة في الدورة، سواء الأفلام المتنافسة في مسابقتي المهرجان الدولية والمصرية أو الأفلام المعروضة في عروض خاصة وبرامج استعادية غير تنافسية.