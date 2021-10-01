بعد تحريرها من وصاية والدها.. بريتني سبيرز تتعرى بالكامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصلت النجمة الأميركية بريتني سبيرز حملة “فري بريتني” Free Britney من خلال نشر صورها بإطلالة جريئة في الآونة الأخيرة، قبل أن تنشر منذ ساعات قليلة مجموعة جديدة من المنشورات التي تعرت فيها بالكامل، مع تغطية الأجزاء الحساسة من جسدها بصور الأزهار.

وقالت معلقةً في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “اللعب في المحيط الهادئ (حيث تقضي إجازتها) لا يؤذي أحداً. ملاحظة: الصور غير معدلّة… هذه منحنياتي”.

وكانت سبيرز قالت عن حملتها وصورها العارية: “أراهن أنكم تتساءلون عن سبب عرضي لجسمي الآن… حسناً، لأنني ولدت في هذا العالم عاريةً. وبصراحة شعرت بأنني أحمل على كاهلي أعباءً كثيرة… فأردت أن أشعر بأنني أخف… عارية … كما ولدت. فالألم والدموع والأعباء الثقيلة ليست ما يحدد طبيعتي. أنا إمراة… إمرأة جميلة حسّاسة تحتاج إلى رؤية نفسها في أنقى حلّة!!!”.

وأوضحت أن للحملة “معنى أعمق” شاكرةً معجبيها لكونهم “مذهلين للغاية”، بعد دعمهم لها للتخلص من وصاية والدها الذي وافق مؤخراً على التخلي عن دوره بعد 13 عاماً من السيطرة على حياة ابنته.