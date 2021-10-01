قصي خولي لابنه العميد فارس: “الله يحميك يا بابا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت التونسية مديحة حمداني مقطع فيديو لابنها العميد فارس، عبر حسابها في “إنستغرام”، وهو يلهو ويلعب مع تعليق صوتي تقصد به أنّه مشاغب ولا يهدأ.

وعلّق الممثل السوري قصي خولي، والد العميد فارس، على الفيديو قائلاً: “يا روحي أنت، يا صغيرنا، حماكَ الله وحرسكَ وأدام عليكَ الصحة والعافية وباركَ فيكَ وأبعد عنكَ كل عين حاسدة أنتَ وكل أطفال الكون يا بابا”.

وبحرص قصي بين فترة وأخرى على زيارة ابنه في أميركا، حيث يقيم مع والدته هناك وينشر صوراً برفقته من دون أن يُظهِر وجهه.

وعادة ما تقوم والدته الحمداني بالأمر نفسه، إذ تنشر له الكثير من مقاطع الفيديو والصور من دون أن تظهر وجهه.

من جهة أخرى، يعيش خولي نشاطاً فنياً ملحوظاً، إذ انتهى من تصوير مسلسل “توتّر عالي” لصالح” منصّة “شاهد VIP”، وبدأ بتصوير مسلسل “الوسم” من فكرته وإشرافه وإخراج سيف الدين سبيعي، وهو مؤلّف من ثلاثة أجزاء، حيث أنّ كل جزء مكوّن من سبع حلقات وإنتاج “ابيلا الدولية” وكتابة ورشة عمل، بمشاركة إلى جانب خولي ميسون أبو اسعد، إضافة إلى مغني الراب اسماعيل تمر الذي تربطه صداقة قوية بخولي.

سيصوّر المسلسل في بيروت ومصر وإحدى الدول الاوروبية، على أن يُعرض على منصة “شاهد”.

ويطلّ خولي على الجمهور في رمضان في مسلسل من كتابة بلال شحادات، وتشاركه البطولة الممثلة فاليري أبو شقرا بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل “لا حكم عليه”، وهو من إنتاج شركة “الصباح إخوان”.