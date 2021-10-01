جديد فيسبوك.. محادثات جماعية تجمع بين ماسنجر وإنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة ضمن مساعي موقع فيسبوك لجعل تطبيقاته تعمل مع بعضها البعض على نحو يسهل الأمر على المستخدم، أعلن الموقع الأزرق، أمس الخميس، إطلاق ميزة تتيح المشاركة في محادثات جماعية، تضم مستخدمين من منصتي “ماسنجر” و”إنستغرام“.

وللاستفادة من هذه الميزة، يجب أن يختار المشترك تفعيلها ما بين تطبيقي “ماسنجر” و”إنستغرام” واختيار إجراء محادثات جماعية. ووفقا لفيسبوك، فإن “أكثر من 70% من الأشخاص المؤهلين على إنستغرام حدثوا (اختيارهم) إلى تجربة ماسنجر الجديدة”.

كما كشف الموقع الشهير عن ميزات أخرى، بالإضافة إلى المراسلة الجماعية العابرة للتطبيقات، بما فيها خاصية استطلاعات الرأي التي ستتم إضافتها إلى المحادثات الجماعية.

هذا وتعتبر استطلاعات الرأي بهذا الشكل مفيدة وممتعة لمستخدمي تطبيقات فيسبوك، فهي تتيح على سبيل المثال لمجموعة من الأصدقاء طرح فكرة ما أو مجموعة خيارات، ليقوم المشاركون بالتصويت عليها والاختيار فيما بينها.

وفي أكتوبر الماضي، أطلق فيسبوك خدمة المحادثات العابرة لتطبيقي “إنستغرام” و”مسنجر”، حيث أتاحت لأول مرة، آنذاك، لمستخدم أي من التطبيقين إجراء محادثة مع صديق على التطبيق الآخر.

كما في نوفمبر الماضي، أطلق فيسبوك خدمة “الرسائل الزائلة” على منصتي “ماسنجر” و”إنستغرام”. ومن شأن تلك الخدمة مسح جميع الرسائل والصور والفيديوهات أوتوماتيكيا في المحادثات، بعد الاطلاع عليها من قبل المستلم، بعد فترة من الزمن.