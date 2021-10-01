شيماء سيف تكشف كواليس انضمامها لمسلسل “أمينة حاف 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت الفنانة المصرية شيماء سيف لأبطال مسلسل “أمينة حاف 2″، الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022.

وكشفت شيماء سيف في تصريحات صحفية كواليس العمل، قائلةً إنَّها تعاقدت رسمياً على المسلسل، مضيفةً أنَّها تعمل حالياً على التحضير للدور وتفاصيله.

وتابعت شيماء سيف، قائلةً إنّه لم يتم تحديد موعدٍ لانطلاق التصوير حتى الآن، متمنيةً أن يحظى الجزء الثاني بنجاح أكبر مما حققه الجزء الأول.

وأكدت شيماء سيف أنّ السبب وراء قبولها تجسيد شخصية في الجزء الثاني من “أمينة حاف” هو النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، إضافةً إلى أنّ الشخصية التي ستُجسدها أعجبتها بمجرد قراءة السيناريو.

وتابعت شيماء سيف: “اللي بيحمسني للموافقة على المشاركة في مشروع إنك عارف إن أنت داخل على مشروع ناجح.. ثانياً بقى الشعب الكويتي ليهم معزَّة خاصة في قلبي كنت حابة أكون معاهم في رمضان.. ثالثاً بقى الدور خطير”.

وعن جديدها على صعيد الأعمال الفنية في مصر، قالت شيماء سيف إنَّها تعاقدت على فيلم سينمائي جديد بعنوان: “مطرح ما تروح”، مبينةً أنَّها ستقوم بتصويره قبل السفر إلى الكويت للارتباط بتصوير “أمينة حاف 2″، وهو من بطولة محمود حميدة وسيد رجب، ومن إخراج وائل إحسان وإنتاج محمد السبكي.

وكانت شيماء سيف، قد شاركت متابعيها عبر حسابها في “انستغرام”، منشوراً عبَّرت فيه عن سعادتها بالانضمام للعمل، وأن يحظى بإعجاب الجمهور.

وكتبت شيماء سيف، قائلةً: “فرحانة جداً لانضمامي لفريق عمل ونجوم مسلسل (أمينة حاف) إن شاء الله الجزء الثاني يعجبكم زي الجزء الأول ما عجبني وكسر الدنيا ما شاء الله”.

وتُشارك شيماء سيف حالياً في تصوير مسلسل “الجار للجار”، فيما كان آخر عمل درامي لها المسلسل الكوميدي “في بيتنا روبوت”، وشاركها البطولة: هشام جمال، دلال عبدالعزيز، ليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة.