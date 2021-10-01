ملحم زين تمنَّى غناء “إنت معلم” ورفض دخول شقيقته الوسط الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فتح الفنان ملحم زين قلبه للجمهور للحديث عن بعض الأمور الخاصة بحياته الشخصية والفنية، وذلك من خلال مقابلة عبر برنامج “تفاعلكم” الذي تُقدّمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، على قناة “العربية”.

وتحدّث ملحم زين عن الأغنية التي تمنَّى أن يُغنيها لكنها ذهبت لغيره من الفنانين، متابعاً أنَّ غنية “أنت معلم” للفنان المغربي سعد لمجرد كانت محط إعجابه، وتمنَّى أن يُغنيها هو، وأضاف: “رغم أنَّها ليست (ستايلي)، ولكن طالما غناها سعد لمجرد فكأني أنا غنيتها بالضبط”.

وبشأن ما يدور في فلك السوشيال ميديا وعدم وضع حدود للتعامل من خلالها، كان لملحم زين حديث عن أكثر شيء يُعلِّق عليه أو يلفت انتباهه، حيث رفض بشكلٍ قاطعٍ تصرف بعض الفنانين الذين يعرضون حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقَّب: “ما يفعلونه هذا خطأ كبير؛ لأنَّ البيوت لها حرمتها، وما يحدث في المنازل الخاصة لا يجب أن يظهر على الكاميرا أو السوشيال ميديا”.

وقال ملحم زين إنَّه رجل شرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يُحافظ على العادات والتقاليد، مبيناً أنه خضع لجراحة لتخفيض الوزن، وأوضح أنَّ أكثر شائعة أزعجته وكانت قد ترددت قبل سبع سنوات وهي شائعة وفاته؛ لأنها أزعجت أهله كثيراً.

وعما إذا كان أحد أفراد عائلته يتمتع بموهبة فنية مثله لكنه لم يظهر أو تظهر، لفت إلى أنَّ شقيقته “مُحجبة” ولديها صوت جميل، لكنَّ أهله رفضوا دخولها المجال الفني والغناء؛ لكونهم عائلة شرقية.

وثمَّن ملحم زين لبعض المواهب التي تخرج من برامج المواهب ما يفعلونه من أجل مواصلة المشوار وتوصيل صوتهم إلى الناس، مبيناً أنَّ بعضهم لم يُحقق نجاحاً بعد مُعاناتهم من قلة الإنتاج، وعدم وجود شركات تُدعم فنّهم.

وأوضح أنَّه لا يعتبر نفسه من الصف الأول من المطربين، لأنَّ هناك الكثير من المحطات التي مرَّ بها في حياته، ولكن أغنية “إنتي مشيتي” كانت بداية انطلاقته في الشهرة، وسبباً في صوله إلى مصر والمغرب.