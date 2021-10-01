نيللي كريم وزوجها يكشفان تفاصيل لقائهما الأول وزفافهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة المصرية، نيللي كريم للمرة الأولى في لقاء إعلامي مع زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور على قناة CBC مساء أمس (الخميس)، علماً أنّ الاخير فوجئ بحضورها الحلقة.

وكشف الثنائي تفاصيل زفافهما الذي نظمه المطرب رامي عاشور شقيق العريس وإنجي المر مديرة أعمال العروس، واحتفلا به في شهر أب (أغسطس) الماضي، فذكر عاشور أنّه المأذون وصل باكراً بعشرين دقيقة، مؤكداً أنّه كان لا يزال في البحر حينها.

وأشارت كريم إلى انها التقت للمرة الأولى بعاشور في أحد المهرجانات الفنية في مدينة نيويورك الأميركية، ثم التقيا مرة أخرى بعد 3 سنوات في مدينة الجونة.

وكانت نيللي كريم ردّت في تصريحات سابقة على بعد الانتقادات التي طاولتها بسبب فارق السنّ مع زوجها، خاصة أنه الزواج الأول لعاشور، والثالث لها.

وقالت خلال اتصال هاتفي مع برنامج “ET بالعربي” في أول حديث لها بعد زواجها: “الحب مفهوش حسابات أول ما تبدى تحسب وتهتم بكلام الناس، هيجيلك هلع، أنا بمشي بمبدأ امشي مع قلبك وإحساسك وهو توفيق من ربنا”.