شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قبلات حلت مشاكل البنات .. حكايات كوكا مع جلب العريس والرزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس يتفائلون ويتشائمون بالعديد من الأشياء واالأشخاص ، ويمكن أن ينقلب يومهم إذ شاهدوا شخصاً أوشيئاً معيناً ارتبط فى أذهانهم بجلب الخيرأوالشر.

وكان عدد من نجوم الزمن الجميل يتفائلون ويتشائمون ببعض الأشخاص والأشياء، ولكن كانت الفنانة كوكا التى اشتهرت بدور عبلة مصدراً للتفاؤل للكثيرين منذ طفولتها وحكت فى حوار قديم عن العديد من المواقف التى كانت فيها مصدر لتفاؤل الكثيرين.

وقالت كوكا أن أول من تفائلوا بها كان والدها الذى مر بأزمة مالية قبل مولدها، وعندما أخبرته والدتها بأنها حامل تمنى أن تكون المولودة بنتاً لأنه يتفائل بالبنات، وبدأت مشكلاته المالية تحل واحدة تلو أخرى ، ومع ميلاد كوكا استعاد والدها مركزه المالى وبدأ عمله يزدهر، وكان يتفائل بها تفاؤلاً شديداً حتى أنه كان يحرص على أن يرى وجهها صباح كل يوم قبل خروجه من المنزل.

وأشارت كوكا إلى أن والدها لو مر يوم ولم يرها فى الصباح يعول أى حدث سيئ يحدث له لأنه لم ير وجه ابنته فى الصباح، وانتشر بين أفراد العائلة والجيران أن كوكا وجه السعد على الجميع حتى أنها حين بلغت سن الصبا وبدأت تغنى فى المطبخ وأركان البيت كان الجيران يتفائلون بها، لدرجة ان طلبوا من والدتها أن تغنى كل صباح حتى يسمعوها من شرفات منازلهم فيصبح يومهم جميلاً.

وأضافت كوكا أنها حتى حين سافرت إلى لندن لتقوم بدور البطولة فى فيلم الملح عام 1936 والذى قامت خلاله الشركة المنتجة بعمل دعاية ضخمة لكوكا التى أطلقوا عليها لقب الأميرة الأفريقية ، طلب منها الكثيرون توقيع أوتوجرافات ومنهم شاب طلب منها أن توقع له على ورقة مالية ، وبعدها ظل الشاب يراسلها ويخبرها بأن هذه الورقة المالية كانت بداية لنجاح أعماله التجارية حتى أصبح من كبار رجاال الأعمال.

وقالت كوكا أنه ذات مرة دعتها أسرة صديقة للاحتفال برأس السنة وكان لهذه الأسرة 5 بنات فى سن الزواج، وكانت الأم تشعر بالقلق لأنه لم يطرق بابها أى عريس لإحدى بناتها، وعندما انتصف الليل أقبلت إحدى الفتيات وقامت بتقبيل الفنانة كوكا، ولم يمر إسبوع حتى تقدم عريس للفتاة وخطبها وتزوجها.

وأضافت كوكا أنه فى العام التالى أصرت الأسرة على أن تحتفل معهم بليلة رأس السنة وبمجرد أن انطفأت الأنوار فى منتصف الليل حتى هجم عليها البنات الأربعة الباقون ليقبلونها ، ولم يمر إسبوع حتى تقدم عريسان لاثنتين منهما وفى خلال شهرين خطبت الأخيرتان، وانتشر بين أفراد العائلة أن قبلة من كوكا تجلب العريس للفتيات.