شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة المعدول خلال ندوة بالقومى للمسرح: أنا أول مخرجة لمسرح الطفل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة فاطمة المعدول خلال مشاركتها فى ندوة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل إنها أول مخرجة قدمت مسرح الطفل فى مصر، وجاء تصريحها خلال كلمتها عن مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف خلال محاور المهرجان التى يديرها الناقد جرجس شكرى.

وقالت أيضا : لا توجد حاليا تجارب تستوقفنى فى المسرح القومى للأطفال إلا مسرحية المخرج محسن رزق وهى مسرحية "سنووايت"، لكن لماذا الاقتباس من ديزنى لكنه مخرج كبير واستطاع النجاح وحقق جماهيرية ونجاحا ونال جوائز.