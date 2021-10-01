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شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة المعدول خلال ندوة بالقومى للمسرح: أنا أول مخرجة لمسرح الطفل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة فاطمة المعدول خلال مشاركتها فى ندوة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل إنها أول مخرجة قدمت مسرح الطفل فى مصر، وجاء تصريحها خلال كلمتها عن مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف خلال محاور المهرجان التى يديرها الناقد جرجس شكرى.
وقالت أيضا : لا توجد حاليا تجارب تستوقفنى فى المسرح القومى للأطفال إلا مسرحية المخرج محسن رزق وهى مسرحية "سنووايت"، لكن لماذا الاقتباس من ديزنى لكنه مخرج كبير واستطاع النجاح وحقق جماهيرية ونجاحا ونال جوائز.
ندوة بالقومي للمسرح
ندوة بالقومي للمسرح
هناك مسرحيات لمسرح الطفل ليست إلا شنطة فقط لكنها مبهرة جدا فالإمكانيات مطلوبة ولكن الأفكار التى نريد تقديمها هى الأهم، فمسرح الطفل الذى يقدم حاليا ليس مسرح لكنه نوع من أنواع الأنشطة، وأنا الحمد لله استفدت من مسرح الطفل فقد منحنى رضا وإنسانية، خاصة عندما قدمت مسرح الطفل بالمعاقين، ومسرح الطفل سيظل له ألقه وجماله، وكنت عندما أرى الأطفال ومتابعتهم للعروض أجدهم مندمجين جدا ويتفاعلون مع كل حركة ومشهد.
مشكلة مسرح الطفل حاليا فى تأليفه، فالأغلبية تكون إما مدرسين أو واعظين ولكنى أعذر المؤلف فى الوطن العربى لأنه يواجه رقابة الأسرة والجامع والمدرسة فالمؤلف موضوع تحت ضغط كبير جدا.
ندوة بالقومي للمسرح
ندوة بالقومي للمسرح