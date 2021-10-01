شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة عصفوره "خورشيد".. أحمد مكى يلعب مع ببغاء ويقبله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف عن الفنان أحمد مكى، حبه للحيوانات والطيور خاصة الببغاوات، وفى هذا الصدد يحرص مكى دائمًا على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور ومقاطع فيديو له مع طيوره، حيث تعتبر هوايته المفضلة والذى له باع وشهرة كبيرة فيها بين هواة تربية الطيور فى مصر والوطن العربى.



احمد مكى

وبعد إعلانه فى أغسطس الماضى، نفوق عصفوره "خورشيد"، عندما نشر صورة له وعلق عليها بـ"ارقد بسلام يا خورشيد" وأرفق الصورة بقلب مكسور، عاد مكى، اليوم الجمعة، بمقطع مصور جديد مع طائر جديد، ونشر "مكى"، فيديو عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، لببغاء جديد، وظهر فى الفيديو وهو يقبله ويلهو معه.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الفنان أحمد مكى، سبق وفاجأ جمهوره على السوشيال ميديا، بتحدث عصفور يقوم بتربيته بأول كلمة فى حياته، وسط انبهارهم بقدرة مكى على تربية الطيور.



مكى والببغاء



مكى يقبل الببغاء



مكى يقبل الببغاء

أحمد مكى، نشر - فى وقت سابق - فيديو مع عصفوره وهو يقوم بتربيته منذ صغره يدعى "خورشيد"، وقام بتعليمه الكلام، واحتفل متابعوه قائلا: "أول کلمة لخورشید (مكی).. وقریبًا فیدیوهات تانیة وهو بیقول الكلمة التانیة إن شاء الله"، ولبيان شدة حب أحمد مكى للطيور وبيان عشقه لها، فقد ظهر معه فة أحد كليباته الغنائية كليب "أغلى من الياقوت".

أحمد مكى، سبق وأن علق خلال العديد من اللقاءات الإعلامية عن عشقه لتلك الهواية، وأنه يعتبر منزله حديقة حيوانات، ويهوى تربية الصقور والطيور بوجه عام، ويعتبر نفسه عاشق لطائر الحسون، الذى يتخذه وجهه شعارًا لشركته لأنه ملك النوتة البرية وهى الشخصية التى يحبها.