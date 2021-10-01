بالفيديو| صابر الرباعي يؤدي الأذان بطريقتين ويفكر بترتيل القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل الفنان صابر الرباعي، ضيفًا على برنامج السيرة، الذي تقدمه المذيعة وفاء الكيلاني، مساء أمس الخميس على قناة DMC، وتحدث عن أسرته وحياته قبل الشهرة، وكيف بدأ مشواره الفني، ونستعرض أبرز ما جاء في الحلقة من تصريحات..

عن خجله الشديد وكيف تخلص منه، قال "في لحظة من اللحظات حسيت ان عائلتي هما اللي ساعدوني أنحي الخجل جانبا، شوية شوية مع أهلي كنت بسمعهم صوتي ونعمل جلسات ونغني كانت متعة، رجعتيني لزمن جميل".

وأضاف "أخجل الآن من انحدار الذوق العام، من وجود تناحر وصراعات، وكل ده نتاج للحالة التي نعيشها اليوم في العالم".

صابر كشف أنه كان يحب الاستماع للأذان بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، متابعا "كان الصوت الوحيد اللي اتربينا عليه صحيح فيه عنا الشيخ علي البراق المؤذن والمرتل العظيم بتاعنا في الخصوصية التونسية، في رمضان هو فقط، عبدالباسط نسمعه في المساجد أحيانا"، وقام بتأدية جزء من الأذان على طريقة عبدالباسط والبراق.

كشف صابر أنه فكر في ترتيل القرآن "لكن مجربتش، ترتيل القرآن لازم مدرسة وتدرس طريقة الترتيل الغُنة والمد والسكون هذه مسائل علمية".

صابر الرباعي ترتيبه الخامس والأخير بين أشقائه، وعندما علمت والدته أنها حامل في طفل خامس، كانت غير مرحبة بالأمر "كانت مش عايزاني خالص، اكتشفت انه الخامس زيادة وجوده هيكون عبء معنوي، وتعبت لأن بيني وبين اخويا الرابع تقريبا سنة وشوية".

وأضاف "قالتلي تعرف مكنتش حابة نجيبك في الدنيا، وحاولت أن تجهض نفسها كان ممكن أكون مشوه".

بدأ صابر الرباعي الغناء في عمر 16 سنة تقريبًا، وشجعه شقيقه وجدي والذي كان يعزف إيقاع ويغني أيضًا على ذلك، وكان يتقاضى في الفرح 16 دينار، ويبلغ إجمالي ما يحصل عليه في فصل الصيف بعد إحياء الأفراح 200 دينار تقريبًا، إلى جانب حصوله على سجائر كان يقوم ببيعها لأعضاء الفرقة الأكبر سنا.

يقول "حاولت أجرب شرب السجائر مرة واحدة في حياتي، اكتشف هي عبارة عن ايه حسيت الموضوع ميستاهلش، وكنت راسم لنفسي الطريق لازم أكون نضيف وابتعد عن أي شيء يكون خارج عن المعهود".