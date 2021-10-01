اليوم.. درة وصناع حكاية "غالية" في ضيافة منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "معكم" على قناة cbc، في تمام التاسعة مساء، تستضيف المذيعة منى الشاذلي، الفنانة درة وصناع حكاية "غالية"، التي عرضت ضمن مسلسل "زي القمر"، ولاقت نجاحا كبيرا.

تروي درة خلال اللقاء تفاصيل وكواليس الحكاية التي قدمتها، ورد فعل الجمهور على الفكرة التي طرحت من خلال المسلسل. كما تتحدث المنتجة مها سليم ومؤلفو العمل ومخرجته شيرين عادل، عن كواليس تصوير حكاية "غالية"، وفكرة الزواج عبر الإنترنت واحتمالات نجاح أو فشل تلك العلاقات بحكم طبيعة تعارف الأطراف.

وتتضمن الحلقة أيضا لقاء مع المطربة الشابة مي حسن، التي قدمت أغنية مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى الأسر الأكثر احتياجا. وتقدم مي حسن عددا من الأغاني داخل الاستوديو، بالإضافة لأغنية المبادرة التي تفاعل معها الجمهور بحضور الفرقة الموسيقية.