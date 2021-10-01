شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الروسية يوليا بيريسيلد تستعد للانطلاق إلى الفضاء لتصوير فيلم التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة الروسية يوليا بيريسيلد، للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، الأسبوع المقبل لتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجى، وتنطلق النجمة الروسية البالغة من العمر37 عاما، إلى جانب رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، والمخرج والممثل كليم شبينكو، على متن مركبة Soyuz MS-19 فى 5 أكتوبر الجارى، إلى المحطة الفضائية التى تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كم.

ومن جهته، كشف المخرج كليم شبينكو، فى مؤتمر صحفى، أن تصوير فيلم "فيزوف"، والذي يعنى "التحدى" باللغة الروسية، سيستغرق أسبوعين على متن المحطة الفضائية، مضيفا: " تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة شخص عادى ... طبيب لا علاقة له باستكشاف الفضاء ولم يفكر فيه أبدا، يُعرض عليه السفر إلى محطة الفضاء الدولية ... وإنقاذ حياة رائد فضاء"، وفقا لموقع RT.



الممثلة الروسية يوليا



الممثلة الروسية تستعد للانطلاق فى رحلتها الفضائية



الممثلة يوليا بريسيلد والمخرج كليم بزى رواد الفضاء

ونشرت الممثلة يوليا، صور عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام، والتى توضح استعدادتها الأخيرة للقيام بالرحلة الفريدة من نوعها، وصرحت الممثلة الرئيسية في الفيلم، يوليا بيريسيلد، بأن "الأمور لن تكون على نفس المستوى كما هو الحال على الأرض، "لكننا سنبذل قصارى جهدنا"، يأتى هذا فيما ستتم عملية الإطلاق نحو محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور، أكبر منشأة إطلاق فضائية في العالم، الواقعة في كازاخستان.



الممثلة يوليا



طاقم العمل

ويشار إلى أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضى، تم تزيين صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الذى سيقل طاقما سينمائيا إلى المحطة الفضائية الدولية برموز فيلم "التحدى" الذى سيصوره المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد فى المحطة الفضائية. ونشرت صورة الصاروخ فى صفحة المشروع السينمائى التابعة للقناة التلفزيونية الأولى، ولا تعد تلك التجربة فريدة من نوعها، إذ أنه سبق أن تم تزيين الصواريخ برموز الأولمبياد – 2014" والذكرى الـ50 لتحليق يورى جاجارين وكبير المصممين، سيرجى كوروليوف ورموز جمهورية تشوفاشيا، ثم تم فى الربيع الماضى تغيير لون الصاروخ من الرمادى إلى الأبيض الأزرق وفقا لما نقلته RT.



يوليا بريسيلد تستعد للانطلاق فى رحلتها المثيرة



يوليا

وستوضع على الوحدات الأربع لمرحلة الصاروخ الأولى رموز "روس كوسموس" الفضائية و"غلاف كوسموس" الفضائية السياحية والقناة التلفزيونية الأولى وشعارات الرعاة، وتم تزيين المراحل الـ3 للصاروخ بشرائط عمودية زرقاء وبرتقالية اللون.

يذكر أن صاروخ "سويوز – 2.1 آ" بمركبة "سويوز إم إس – 19" سيطلق الساعة 11.55 يوم 5 أكتوبر بتوقيت موسكو، وستستغرق الرحلة الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية 3 ساعات و18 دقيقة

ويتوقع أن يعود المخرج السينمائي، كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد ورائد الفضاء أوليج نوفيتسكى يوم 17 أكتوبر على متن مركبة "سويوز إم إس – 18".