شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "أنا وهى" لـ أحمد حاتم وهنا الزاهدفى ديكور شركة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور أسرة مسلسل "أنا وهى" للفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد اليوم الجمعة فى القرية الذكية بديكور شركة، والعمل من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر عرضه قريباً، ويعانى أحمد حاتم من اضطرابات نفسية خلال الأحداث ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.

ويعد مسلسل "أنا وهى" هو التعاون الثالث بين حاتم وهنا الزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبد الحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

من ناحية أخرى يصور حاتم فيلم "الملحد" وهو من بطولة محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين ، تارا عماد ، مصطفي درويش، أحمد السلكاوى، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل .