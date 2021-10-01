شكرا لقرائتكم خبر عن بعدمنافسة شركات الإنتاج لشراء فيلم براد بيت وجورج كلونى الجديد..اعرف الفائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت أكبر شركات الإنتاج العالمية منافسة شرسة للحصول على حق إنتاج فيلم النجمين براد بيت وجوج كلونى المنتظر، واستطاعت منصة Apple، فى النهاية، الفوز بالإنتاج، وفقًا لما نشرته صحيفة The Hollywood Reporter، وأشار التقرير إلى أن Amazon و Annapurna و Universal و MGM و Warner Bros، شاركوا أيضًا فى حرب المزايدة لإنتاج الفيلم المرتقب، لكن النتيجة حسمت لصالح "منصة أبل".

وجاءت هذه المزايدة بين شركات الإنتاج العالمية، بعد إعلان تعاقد النجمين براد بيت، وجورج كلونى، على فيلم جديد لم يتم حتى الآن الإعلان عن اسمه، لكن الفيلم سيكون من تأليف وإخراج العالمي جون واتس، وحسب تقرير hollywoodreporter تتهافت كبرى شركات الإنتاج فى هوليوود للحصول على هذا الفيلم، وهى واحدة من أكبر حروب المزايدة فى هذا العام.

بدورها، أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كلًا من براد بيت، وجورج كلونى، طالبا بأجر 20 مليون دولار أو أكثر.

اجر جورج كلوني وبراد بيت في فيلمها الجديد

جورج كلوني وبراد بيت في فيلم جديد

وفي سياق آخر، كشف موقع "ديلي ميل" - فى وقت سابق - تفاصيل تتعلق بدعوى قضائية جديدة مرفوعة من قبل النجم العالمي براد بيت ضد زوجته المنفصل عنها أنجلينا جولي، وتصف الدعوى أنجلينا جولي بأنها تسعى للانتقام، وتتبع عرقلة ممنهجة، للحصول على حصة براد بيت من عملية تقسيم حصصهما في ممتلكات الزوجين السابقين في فرنسا.