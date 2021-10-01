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بعدمنافسة شركات الإنتاج لشراء فيلم براد بيت وجورج كلونى الجديد..اعرف الفائز

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القاهرة - سامية سيد - دخلت أكبر شركات الإنتاج العالمية منافسة شرسة للحصول على حق إنتاج فيلم النجمين براد بيت وجوج كلونى المنتظر، واستطاعت منصة Apple، فى النهاية، الفوز بالإنتاج، وفقًا لما نشرته صحيفة The Hollywood Reporter، وأشار التقرير إلى أن Amazon و Annapurna و Universal و MGM و Warner Bros، شاركوا أيضًا فى حرب المزايدة لإنتاج الفيلم المرتقب، لكن النتيجة حسمت لصالح "منصة أبل".

Project: Less than a week after hitting the market and sparking a bidding war between multiple studios and streaming services, George Clooney and Brad Pitt's new film has found a home at Apple

وجاءت هذه المزايدة بين شركات الإنتاج العالمية، بعد إعلان تعاقد النجمين براد بيت، وجورج كلونى، على فيلم جديد لم يتم حتى الآن الإعلان عن اسمه، لكن الفيلم سيكون من تأليف وإخراج العالمي جون واتس، وحسب تقرير hollywoodreporter تتهافت كبرى شركات الإنتاج فى هوليوود للحصول على هذا الفيلم، وهى واحدة من أكبر حروب المزايدة فى هذا العام.

بدورها، أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كلًا من براد بيت، وجورج كلونى، طالبا بأجر 20 مليون دولار أو أكثر.

Producer: The project will be written, directed and produced by Jon Watts (Spider-Man: No Way Home), with Clooney producing through his Smokehouse Pictures company and Pitt producing through his Plan B shingle

 

اجر جورج كلوني وبراد بيت في فيلمها الجديد

اجر جورج كلوني وبراد بيت في فيلمها الجديد

 

جورج كلوني وبراد بيت في فيلم جديد

جورج كلوني وبراد بيت في فيلم جديد

وفي سياق آخر، كشف موقع "ديلي ميل" - فى وقت سابق - تفاصيل تتعلق بدعوى قضائية جديدة مرفوعة من قبل النجم العالمي براد بيت ضد زوجته المنفصل عنها أنجلينا جولي، وتصف الدعوى أنجلينا جولي بأنها تسعى للانتقام، وتتبع عرقلة ممنهجة، للحصول على حصة براد بيت من عملية تقسيم حصصهما في ممتلكات الزوجين السابقين في فرنسا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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