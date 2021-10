شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ترفيهية بالأقصر وبروفات لفرقة "بلاك إيد بيز" قبل حفل الأهرامات.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والأثار المصرية مجموعة صور لأعضاء فرقة بلاك إيد بيز العالمية، أثناء زيارتهم إلى الأقصر، فى جولة ترفيهية قبل حفلهم الموسيقى المقرر إقامته غدًا السبت، تحت سفح الأهرامات.

وعلقت وزارة السياحة على الصور التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" "زيارة فرقة بلاك آيد بيز للأقصر قبيل حفلهم الموسيقى.. بلاك ايد بيز العالمية فى زيارة للأقصر".



بوست وزارة السياحة عن زيارة فرقة بلاك ايد بيز

من جانبها، نشرت الفرقة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، لعرض تشويقى بالقرب من الأهرامات معلنين عن أول حفل غنائى لهم تحت سفح الأهرامات غدا السبت، وكتبت فى تعليقها على الفيديو "هل خمنتم الموقع.. نحن في مصر.. نستعد لحفل في الأهرامات".

كما نشرت صفحة الفريق، مجموعة فيديوهات وصور أخرى، من رحلة الأقصر، والتى عبر فيها أعضاء الفريق العالمى عن اندهاشهم وإعجابهم الشديد بالآثار المصرية والذين وصفوا المواقع الأثرية التى زاروها فى الأقصر بأنها أماكن ساحرة.



الفرقة بالقرب من الاهرامات



اعضاء بلاك ايد بيز



اعضاء بلاك ايد بيز فى رحلة نيلية



عضو فرقة بلاك ايد بيز يصور الأثار المصرية اعجابا بها



اعضاء بلاك ايد بيز فى جولة ترفيهية بالأماكن الأثرية بالأقصر



اعضاء بلاك ايد بيز يزورون الأقصر



عضو فرقة بلاك ايد بيز يلتقط صورة فى معبد الدير البحرى

وتعد من أكثر أغاني فرقة Black Eyed Peas استماعًا في مصر هي "GIRL LIKE ME بالاشتراك مع شاكيرا" و"Pump it" و "I Gotta Feeling" و RITMO (Bad Boys For Life بالاشتراك مع جيه بالفين " و"Hit It ft. Lele Pons and Saweetie".



اعضاء بلاك ايد بيز يلتقطون صورة سيلفى مع المعابد الفرعونية



عضو فرقة بلاك ايد بيز يصور المعالم السياحية

وسبق أن احتفلت النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا، بوصول عدد مشاهدات كليبها Girl Like Me الذى طرحته فى 4 ديسمبر الماضى، مع فريق الهيب هوب الأمريكى "بلاك آيد بيز"، عبر موقع يوتيوب لأكثر من 150 مليون مشاهدة، وهو ما يعد رقمًا جديدًا يضاف الى أرشيف إنجازاتها المهنية.



اعضاء بلاك ايد بيز فى معبد الدير البحرى بالأقصر

وأعادت شاكيرا نشر الكليب، عبر حسابها على انستجرام، وقالت "150 مليون مشاهدة لفيديو "Girl Like Me" مع بلاك آيد بيز"، كما احتفل فريق "بلاك آيد بيز" بهذه المشاهدات، وقالوا عبر حسابهم على تويتر: "بدء العام الجديد بالطريقة الصحيحة، شكرًا لك على 150 مليون مشاهدة على GIRL LIKE ME، بالكاد يمكننا تصديق ذلك".