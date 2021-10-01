فن ومشاهير

بيع بيضة ذهبية من مجموعة إمبراطورة روسية بسعر كبير

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

البيضة الذهبية

بيعت بيضة عيد فصح ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية، ماريا فيودوروفنا، في مزاد بالعاصمة الروسية موسكو مقابل 67.5 مليون روبل (نحو 930 ألف دولار).

وتعود البيضة الذهبية إلى مجموعة فابيرجيه، أي أنها من صنع الصائغ الروسي الشهير، بيتر كارل فابيرجيه.

وتم عرض البيضة في المزاد بسعر بدأ عند 28 مليون روبل، لكنها بيعت في النهاية بقيمة 67.5 مليون روبل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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