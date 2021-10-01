بيع بيضة ذهبية من مجموعة إمبراطورة روسية بسعر كبير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

بيعت بيضة عيد فصح ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية، ماريا فيودوروفنا، في مزاد بالعاصمة الروسية موسكو مقابل 67.5 مليون روبل (نحو 930 ألف دولار).

وتعود البيضة الذهبية إلى مجموعة فابيرجيه، أي أنها من صنع الصائغ الروسي الشهير، بيتر كارل فابيرجيه.

وتم عرض البيضة في المزاد بسعر بدأ عند 28 مليون روبل، لكنها بيعت في النهاية بقيمة 67.5 مليون روبل.

