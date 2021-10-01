بالفيديو: مايا دياب تستذكر “الأيام الجميلة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 59 دقيقة

أعادت الفنانة اللبنانية مايا دياب نشر مقطع من فيديو كليب أغنية “يا نور العين” والتي صورتها مع الفنان اللبناني العالمي ماساري. وعلّقت على الفيديو بالقول: “أعيدوني إلى الأيام الجميلة”.

وأعادت دياب، غناء أغنية عمرو دياب “يا نور العين”، مع النجم العالمي “مساري”، ومغنى الراب الأمريكي فرنش مونتانا، وذلك بتوزيع جديد. وكانت مايا دياب قدمت أغنية “يا نور العين” لأول مرة مع مساري وفرنش مونتانا في حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان 2018.

على صعيد آخر، طرحت الفنانة فيديو كليب لأغنيتها “أهلًا وسهلًا” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، واعتمدت إطلالات مختلفة إحداها فستان مُزيَّن بالورود بطابع مكسيكي.