شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مستوحى من mad max فى صحراء أمريكا يجسد نهاية العالم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع الآلاف للمشاركة فى فعاليات مهرجان مستوحى من أفلام "mad max"، والذى يقام لمدة 5 أيام فى صحراء موهافى بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الفعاليات بدأت انطلقت نسختها الأولى عام 2010، وتوقف فى 2020 بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

لكن عاد الحدث هذا العام، وتجمع راكبو الدراجات النارية المتشبهون بشخصيات من أفلام "mad max"، حيث يظهر الجلد على ظهورهم والنيران تحاوطهم، ويؤكد منظمو الفعاليات أنفسهم، أن المهرجان مقتبس مباشرة من أفلام Mad Max وغيرها من أفلام وألعاب ما بعد نهاية العالم.



التقرير على صحيفة ديلى ميل

ويستمتع الحاضرون بالرقص بالنار، والعروض الهزلية، والفرق الحية و"دى جى"، وحتى دار السينما مع مهرجان سينمائى داخلى حيث يتجولون فى الصحراء ويتظاهرون بأن بقية العالم قد انتهى، وتظهر الصور من حدث هذا الأسبوع المحتفلين وهم يسيرون فى الصحراء مرتدين شباك صيد وقمصان ممزقة ومغطاة بالتراب ويحملون أسلحة وهمية.

يطلب المهرجان حضور من يبلغ عمرة 18 عاما وأكثر، مع الالتزام بموضوع Mad Max، وهناك مناطق معينة مخصصة لأولئك الذين يريدون الفرجة فقط.



جزء من المهرجان



مهرجان على طريقة Mad Max



احد المشاركين فى فعاليات المهرجان

وتوضح الصور أنه من بين الملابس التى يرتدونها، أزياء الروبوت، والمظهر المستوحى من الرسوم المتحركة، وأى شىء مثل حرب النجوم، وباتمان، وديزنى، وهارلى كوين.



رجل يستقل دراجته البخارية أثناء مشاركته فى المهرجان



أزياء تنكرية للمشاركة فى المهرجان

ومن جهته، قال مؤسس المهرجان جاريد بتلر، لصحيفة Mojave Desert News "لدينا مجموعة واسعة من حيث الأعمار والخلفيات والاهتمامات، ينجذب الناس إلى الحدث لأسباب عديدة مختلفة ولم نرغب في وضع حاجز للدخول مرتفعًا لدرجة أنهم لا يستطيعون الحضور، إذا كانوا يريدون فقط القليل من الانغماس، فيمكنهم البقاء للحصول على تجربة غامرة بالكامل".