شكرا لقرائتكم خبر عن حل الخلاف بين سكارليت جوهانسون وشركة ديزنى بعد ثلاثة أشهر من النزعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدد من المواقع الأجنبية عن انتهاء أزمة سكارليت جوهانسون وشركة ديزنى أخيراً، وإسدال الستار عليها بعد ثلاثة أشهر من النزاعات منذ عرض فيلم Black Widow، وذلك وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، فارايتى، ونيويورك تايمز وغيرها ممن أكدوا أن التسوية حصلت مقابل دفع ملايين الدولارات من الشركة لسكارليت جوهانسون.

ويأتى ذلك بعدما طالبت جوهانسون بتعويض يصل إلى 100 مليون دولار، وذلك بعدما كانت وصلت الخلافات بين سكارليت جوهانسون وشركة ديزنى لطريق مسدود إثر خرق الشركة للعقد المنصوص بينها وبين بطلة فيلم Black Widow.

وكانت سكارليت أكدت أنها لم تكن على علم بالمرة بأن الفيلم سيتم طرحه على شاشة منصة ديزنى بالتزامن مع عرضه بدور العرض، وهو ما اعتبرته خرقًا للتعاقد الذى كان ينص على أن الفيلم سيتم طرحه بدور العرض فقط، وهو ما أثر على العمل بعدما أحجمت فئة كبيرة ممن أتيح لها مشاهدته على المنصة من الذهاب إلى السينما وبالتالى قلصت أرباحه بشباك التذاكر.

وهو الأمر الذى يؤثر بكل تأكيد على أرباح سكارليت التى كان لها نصيب من الأرباح، وبالتالى فإنها اعتبرت ما حصل تأثيراً مباشراً على نسبة أرباحها من العمل، لذا طالبت بتعويض وصل إلى 100 مليون دولار وفقًا لموقع ماركا.