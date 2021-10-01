الوليد الحلاني يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة علاقته بالفتاة الحسناء.. “بكير عالحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أثار الفنان اللبناني الشاب الوليد الحلاني التكهنات بشأن دخوله في علاقة عاطفية، بسبب صورة جديدة له رفقة فتاة حسناء في أحد الأماكن، قطع الوليد الشك باليقين، وكشف أن الفتاة هي بطلة كليب أغنيته الجديدة “بكير عالحب”.

وأصدر الواليد الحلاني أغنيته الجديدة “بكير عالحب” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وصوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد، وبثّ العمل أمس الخميس في عرض أوّل على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأعلن الوليد عن صدور كليب أغنية “بكير عالحب” عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي إذ نشر مقطعًا من الكليب وعلق قائلًا: “صار فيكن تسمعوا و تحضروا كليب بكير_عالحب على قناتي الرسمية عاليوتيوب، انشاء الله تحبوها و كتبولي رأيكن بالتعليقات”.

وحقق كليب “بكير عالحب” ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدوره في موقع “يوتيوب”.

ويأتي طرح أغنية “بكير عالحب” بعد النجاح الذي حققه الوليد الحلاني، ووالده فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في كليب ديو “حبيبي”، الذي جمعهما وكتب كلماته نزار فرنسيس، ولحنه عادل العراقي، ومن توزيع طوني سابا، وتم تصويره في دبي للمخرج أحمد المنجد أيضاً.

ويعيش الوليد الحلاني هذا العام حالة من النشاط الفني، حيث أطلق، مطلع مارس الجاري، أغنيته الأولى باللهجة المصرية “كوكتيل جمال” على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية بـ”يوتيوب”، و”كوكتيل جمال” من ألحان محمد يحيى، ومن إخراج أحمد المنجد أيضاً.