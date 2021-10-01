غلوريا استيفان تروي قصّة تعرضّها لاعتداء جنسي في سن التاسعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية الأميركية الكوبية الأصل غلوريا استيفان عن تعرّضها لاعتداء جنسي عندما كانت في التاسعة من العمر على يد مدرّس للموسيقى كان من أفراد عائلتها.

وتحدثت المغنية للمرة الأولى عن الاعتداء الجنسي في حلقة من برنامج “رد تيبل تووك: ذا إيستيفانز” نشرت في “فايسبوك”.

ولم تكشف استيفان عن اسم الرجل، لكنّها قالت إنه هددها بقتل والدتها إذا أباحت بما حدث، مشيرة إلى أنّها عندما أخبرت والدتها في نهاية الأمر، اتصلت بالشرطة لكنهم لم يشجعوا الأسرة على المضي قدماً في الأمر بسبب التداعيات التي يمكن أن تتعرض لها استيفان من خلال الإدلاء بشهادتها.

وأضافت: “هذا هو الشيء الوحيد الذي أشعر بالمرارة تجاهه، لأنني أعلم أنه لا بد وأن هناك ضحايا آخرون”.

ولدت استيفان في كوبا وانتقلت إلى ميامي عندما كانت طفلة. وأصبحت واحدة من أكبر نجوم البوب الذين ينتمون لأميركا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات.