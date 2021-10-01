“سلام”.. محمد فؤاد يشوّق جمهوره لفيديو كليب جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري محمد فؤاد لطرح أغنية جديدة قريباً، وشوّق جمهوره للفيديو كليب الذي نشر مقتطفات منه. وعلّق عليه، عبر “إنستغرام”، وقال: “انتظروا كليب سلام، بحبكوا يا أحلى وأغلى وأوفى جمهور.

وكان فؤاد قد احتفل بخطوبة ابنه عبدالرحمن الشهر الماضي، حيث نشر صورة تجمعه مع خطيبته عبر “إنستغرام”، من حفل خطوبتهما الذي أقيم في الساحل الشمالي وضم أهل العروسين، وقدّم لهما التهنئة قائلاً: “ألف مبروك يا حبايب قلبي… ربنا يبارك لكما ويوفقكما”.

وكانت آخر أعمال فؤاد أغنية “أحكيلك” من تأليف الشاعر أسامة محرز، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، وحملت طابع الدراما.

أما آخر حفلاته فكانت خلال شهر تمّوز (يوليو) الماضي بالساحل الشمالي، وقدّم خلالها باقة من أبرز أغنياته التي ألهبت حماس الجمهور.