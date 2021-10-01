شاكوش يعتذر لنقابة المهن الموسيقية: “هناك من أشعل الأزمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق مؤدّي المهرجانات حسن شاكوش، على الهجوم الذي تعرَّض إليه في أعقاب أزمته الأخيرة مع الفنان الشعبي رضا البحراوي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حوار الخميس” على شاشة “الحدث اليوم”: “هذه مشكلة بيني وبين أحد الأشخاص، ولكن هناك أفراداً دخلت كي تزيد الأزمة، لم يقل أحد كلمة حلوة”.

ووجّه رسالة للجمهور واعتذاراً لنقابة المهن الموسيقية: “آسف، وما حدث لن يتكرر. هذه أول مشكلة ولم أفتعل مشكلة مع أحد من قبل، وكنت أسمع الشتائم وأقول شكراّ من أجل مكانتي”.

ولم يعترض على قرار النقابة إيقافه عن الغناء، وأكّد أنّه يحترم أي قرار يصدر عنها، وعقّب: “تحت أمر النقابة”.

وكانت المهن الموسيقية قد فتحت تحقيقاً مع شاكوش والبحراوي على إثر خلافهما المتداول على السوشيل ميديا بعد حفلهما في الساحل الشمالي، والذي تناول سب وقذف بعضهما بعضاً بإيحاءات وعبارات تحطّ من قدر مستخدميها لم تحدث في الفن المصري.

وقرّرت النقابة في السادس من أيلول الماضي، سحب ترخيص الغناء من شاكوش نهائياً بدون مدّة محددة، ووقف البحراوي مدة شهر عن الغناء.