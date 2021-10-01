صابر الرباعي يفجّر مفاجأة: والدتي لم تكن ترغب في إنجابي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجم التونسي صابر الرباعي ضيفاً على الإعلامية وفاء الكيلاني، في حلقة جديدة من برنامج “السيرة” الذي يُعرض على فضائية “دي إم سي”.

وكشف خلال اللقاء عن مراحل طفولته وبداية حبه الغناء، حيث قال: “والدتي كانت مستكترة عليّ الدنيا، وقالت لي إنها كانت لا ترغب في ولادتي، وذلك لأنني كنت الخامس والأخير بين إخوتي، وحملت فيّ بعد سنة واحدة فقط من ولادة أخي الرابع، فقد تعبت كثيراً، وفي يوم واجهتني وقالت لي أنت جئت غلطة”.

وعن سبب اتجاهه إلى الغناء منذ صغره قال: “أهلي شجعوني على تلك الخطوة، وذلك لأنني كنت خجولاً وأغنّي من خلف الباب، وهم من اكتشفوا موهبتي وكانوا في ظهري منذ بداية مشواري”.

وتابع: “والدي مَن علّمني العزف على العود، ووالدتي كانت تمتلك صوتاً حلواً وتحب الغناء لأم كلثوم، ووردة”. وكشف سر رفض والده اتجاهه إلى لعب كرة القدم، وقال: “والدي لم يكن يحب الضوضاء والشغب الموجود في كرة القدم، بينما كان يرى أنً الموسيقى غذاء للروح”.