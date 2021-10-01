شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "باب معزول": التصوير استغرق 4 أيام وإنجى المقدم تبرعت بأجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج الشاب إسلام رزة في لقاء على "تليفزيون الخليج 365"، كواليس مشاركته بفيلم "باب معزول" للفنانة إنجى المقدم بمهرجان الإسكندرية السينمائى وأكثر الصعوبات التى واجهته، قائلا: "مهرجان الإسكندرية السينمائى من المهرجانات المهمة اللى أي حد يحب يشارك فيها، والأفلام القصيرة لها مكان به وده كان من أهم الأسباب اللي خلتني أشارك فيه".

وأضاف: فيلم "باب معزول" يتناول قضية مجتمعية عن الأسرة وإزاي أفراد الأسرة يحافظون على بعضهم وعلاقة الأب والأم والابن، لأن القصة عن شاب عاوز يحقق طموحه وقابل سيدة أربعينية َتتطور العلاقة بينهما وبيحصله حاجات نتيجة تأثر علاقته بأهله.

وعن مشاركة إنجي المقدم بالفيلم قال إسلام رزة: بداية معرفتي بإنجي المقدم كنت بخرج برنامج أون لاين وعملت معاها لقاء ومن وقتها اتعرفنا على بعض وبقينا أصحاب، وعرضت عليها فكرة الفيلم وأعجبت بها جدا وقالت لي: أرجوك الفيلم ده محدش يعمله غيرى، وادتني حماس كبير جدا وخلتني عاوز أعمل الفيلم ده بسرعة بكل الإمكانيات.

واستكمل: التصوير كان 4 أيام في لوكيشن واحد ما عدا نص يوم فقط خارجي، وده أول فيلم قصير تعمله إنجي المقدم، وأول إخراج ليا كمان، وأكتر التحديات التي تواجه صناع الفيلم القصير هي الميزانية والتصوير، ولكن اللي ساعدنا كتير إن إنجي المقدم وأحمد عنان وباقي فريق العمل كانوا متبرعين بأجرهم.