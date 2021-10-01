سلوى خطاب لبرنامج "يحدث في مصر": لا زال لدي الكثير لأقدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة سلوى خطاب، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إن حب الناس يفوق كل الثروات في الدنيا، وأن نظرة حب أو رضا واحدة من الجمهور لها ثمن كبير جدًا لديها.

وأضافت لبرنامج "يحدث في مصر"، أنه عند تكريمها بمهرجان الإسكندرية، شعرت أنها لازال لديها الكثير لتقدمه، قائلة: "حاسة إني عندي مسؤولية تجاه الناس والجمهور ولسة عندي كثير".

وأوضحت سلوى، أن الفنانة أمينة رزق كانت سبب دخولها معهد التمثيل، قائلة: "جدتي كانت عايزاني اشتغل في بنك وأنا علاقتي بالأرقام مش طبيعية ومبفهمش فيها خالص، فمدخلتش علمي ودخلت أدبي في الثانوية العامة، وأول ما اتعمل إعلان إنه يبقى فيه دفعة بنات في معهد التمثيل روحت وقدمت، وعشان أقنع جدتي إني أدخل معهد التمثيل لأنها كانت عايزاني أدخل كلية تجارة، قولتلها مش انتي بتحبي أمينة رزق أنا هبقى زي أمينة رزق.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 30 سبتمبر 2021 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".