اليوم.. خالد النبوي ضيف "أبلة فاهيتا" على قناة "ON"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل الفنان خالد النبوي ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والنبوي، إذ يستعرض مواهبه المختلفة، لا سيما في كرة القدم وممارسة الرياضة ككل. كما يجيب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية ورأيه في زملائه وزميلاته في الوسط الفني، وكذلك حياته الشخصية.

يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.