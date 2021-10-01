بيليه غادر المستشفى.. وهذه آخر تطورات وضعه الصحي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2021 9:10 صباحًا

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه من المستشفى الخميس، بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون، على أن يخضع لعلاج كيميائي، بحسب ما أفاد طاقمه الطبي.

وسمحت مستشفى ألبرت أينشتاين، لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بالمغادرة، بعد تعافيه من جراحة لاستئصال ورم في القولون.

وقالت مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في بيان اليوم الخميس، إن بيليه سيخضع للعلاج الكيميائي إثر جراحة في الرابع من الشهر الحالي، اضطرته للبقاء في المستشفى لأسابيع.

ودخل بيليه، البالغ 80 عاما، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

وخضع لاعب سانتوس ومنتخب البرازيل ونيويورك كوزموس السابق البالغ من العمر 80 عاما للجراحة في الرابع من الشهر الحالي، بعد اكتشاف الورم خلال فحص طبي روتيني.

وغادر وحدة العناية المركزة في المستشفى، لكنه تعافى بشكل جيد عقب نقله إلى غرفة خاصة.

وسيكمل بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، 81 عاما في 23 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وعانى بيليه من سلسلة من المشاكل الصحية خلال العقد الأخير، خاصة في الفخذ ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.