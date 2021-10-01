فيديو – رانيا يوسف تعود إلى مواقع التواصل بعد غياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة غياب طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو تعلن فيه عودتها عبر صفحتها الجديدة والوحيدة على “فيسبوك” بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة.

وخاطبت رانيا خلال الفيديو جمهورها قائلةً إنها لا تمتلك إلا الصفحات التي تتحدث من خلالها، وأي صفحات أخرى تعتبر مزيفة.

من ناحية أخرى، تعيش رانيا يوسف حالة من النشاط الفني، حيث انتهت من تصوير مشاهدها في الجزء الرابع من مسلسل” الآنسة فرح”، بينما تصوّر حالياً مشاهدها في مسلسل “المماليك” استعداداً لعرضه في موسم الشتاء المقبل.

وحققت رانيا نجاحاً كبيراً في بطولتها لمسلسل “الآنسة فرح”، الذي عُرضت منه أجزاء عدة خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرض جزئه الرابع لمتابعة ردود فعل جمهورها.

“الآنسة فرح” من بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، وتامر فرج…، تأليف محمود عزت، وإخراج أحمد الجندي.