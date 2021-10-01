نجم “مسرح مصر” يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر نجم “مسرح مصر”، مصطفى بسيط، من الفنان محمد رمضان بعد إزالة كل صوره من على واجهة مسرح الهرم الشهير بـ”مسرح الزعيم”، وذلك من مسرحيته الأخيرة “أهلاً رمضان”.

ونشر بسيط عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة لواجهة المسرح بعد نزع صور رمضان عنها، وعلّق عليها قائلاً: “مسرح الهرم… مسرح محمد رمضان سابقاً مسرح مصطفى بسيط حالياً… ويظل مسرح الزعيم عادل إمام فخر مصر”، مشيراً برمز الضحك في التعليق.

وأعاد مصطفى بسيط إلقاء الضوء على أزمة اسم مسرح الهرم، الذي كان معروفاً باسم “مسرح الزعيم عادل إمام” بالتزامن مع عرض مسرحية “أهلاً رمضان” لمحمد رمضان.

وسبق لمحمد رمضان التعليق على أزمة اسم مسرح الهرم قبل أربع سنوات، قائلاً إن الشائعات تطارده باستمرار منذ دخوله الوسط الفني، موضحاً أنه لم ينقطع عن مسرح الهرم منذ انضمامه الى عالم التمثيل في عام 2005 حيث شارك في مسرحية “قاعدين ليه”، وفي عام 2009 شارك في مسرحية “في إيه يا مصر” وعرضها لعامين، كما شارك في مسرحية “رئيس جمهورية نفسي” وعرضها لـ 3 سنوات.

وأضاف رمضان في حواره مع الفنان أمير كرارة ضمن برنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون إي”، قائلاً: “مسرح الهرم كان الأنسب لعرض مسرحية “أهلاً رمضان”، وكان من المتعارف أن مسرح الهرم هو مسرح الزعيم لأنه الممثل الوحيد الذي وقف على خشبته، ولكن مسرح الهرم لم يتغير اسمه ولم أزل اسم الزعيم عادل إمام”.

وتابع: “أنا أحب الأستاذ عادل إمام، ومن لا يحترم “الزعيم” لا يحترم مصر، وعلاقتي به طيبة وجيدة، وهو من حبّبني بالمسرح والسينما منذ صغري… هو مدرسة كبيرة تعلّمت منه أصول المهنة”.