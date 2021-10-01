بالصور – شبيهة أنغام نسخة عنها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد شبيهات النجمات هيفاء وهبي ونادين نجيم وشيرين عبد الوهاب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً شبيهة جديدة للنجمة المصرية أنغام.

ولفتت شبيهة أنغان الأنظار بمدى تقارب تماثل الملامح، لا سيما من ناحية العينين والابتسامة، لكن المعلقين أشاروا إلى الفارق الكبير في الأنف.

وعلى الصعيد الفني، كشفت أنغام أخيراً أنها ستتعاون مع مواطنها الملحن تامر عاشور في أغنية جديدة من ألحانه وكلمات نادر عبد الله.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”: “ماكنتش أعرف إن تامر عاشور ملحن جامد كده”.

يذكر أنَّ آخر أعمالها أنغام الفنيّة، كان فيديو كليب أغنية “ونفضل نرقص”، من كلمات و الحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.