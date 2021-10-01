داليا مبارك تكشف: هذا هو سر اللوك الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أجابت الفنانة السعودية داليا مبارك عن بعض الأسئلة حول جديدها الفني وإطلالتها الأخيرة في أغنية “يمكن”، التي حققت مليوني مشاهدة وما زالت في ازدياد، عبر “et بالعربي”، موضحة أن اختيارها لهذه الإطلالة أتى لتوضيح عمرها بنصيحة من خبيرة المظهر الخاصة بها.

بعد ظهورها بستايل كيرلي للمرة الأولى في صورة أغنية “يمكن” أشارت داليا خلال لقائها مع “et بالعربي” إلى أنها كانت نصيحة خبيرة المظهر التي قالت لها: “ستايلاتك لا تبين عمرك وشخصيتك، وأردفت: “وبهذا اللوك أحبني الجمهور وأحببت نفسي”.

أما فيما يتعلق باستمرارها في هذا اللوك فقالت: “لن أتمكن من ذلك، فالجمهور يرى كل يوم شكلاً وفنانة، ولازم أواكبهم وأغير لكي لا يملوا”. وعن سبب عدم تصويرها أغنية “يمكن” ككليب قالت: “سجلناها سريعاً ولم نتمكن من تصوير كليب”.

كما سُئلت عن إطلالاتها المتكررة بدون مكياج على السوشيال ميديا، فأجابت: “ليست هناك تعليقات سلبية، فقبل أن تضعي المكياج وتتزيني بأجمل الملابس يجب أن تثقي بنفسك، وهذا ما يجمّلك فعلاً، وأنا فنانة سأغني بصوتي، والأهم أن يظهر صوتي بأجمل طريقة ودون عيوب، ولكن شكلي غير مهم”.

وعن حبها للمكياج قالت: “أحب المكياج رغم عدم استخدامه يومياً، وأضعه لنفسي حسب المناسبة بعد مراقبة الميكب أرتست الذي وضعوا لي إياه، ولذلك عرفت الأساسيات وأغرمت بالمكياج، وعن الأداة المفضلة لديها تقول: لا أتخلى عن الماسكرا”.

أما عن جديدها الفني فكشفت أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “اللي ذاكر” باللهجة المصرية، وقالت: “فرحت بهذه الأغنية جداً، وستصدر في نوفمبر”.