“عظيم إحساسي”.. جديد راشد الماجد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان “عظيم إحساسي”، من كلمات أنور المشيري وألحان أحمد الهرمي.

ويعبر راشد الماجد من خلال أغنية “عظيم إحساسي” عن مشاعر الحب الشديد للمحبوب ويتغزل به باللهجة العامية القريبة للقلب والمشاعر. وجاءت أغنية “عظيم إحساسي” هادئة وتحمل أجمل الأوصاف التي تعلق بها الجمهور، فتفاعلوا معها بأجمل الكلمات.

حققت أغنية “عظيم إحساسي” أكثر من مليون مشاهدة بعد 48 ساعة فقط على صدورها على قناة راشد الماجد الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الجدير ذكره أن راشد الماجد كان قد أصدر أغنية “تلمست لك عذر” في أغسطس الماضي، من كلمات ياسر التويجري، وألحان أحمد الهرمي، ومكس وماستر جاسم محمد، وحصدت أكثر من 13 مليون مشاهدة، كما أصدر أيضاً أغنية “يا الواثق” التي تجاوزت مليوني مشاهدة في أقل من شهر.

وتقول كلمات أغنية “عظيم إحساسي”:

عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال

وفقير الحب قدام اللي بين ضْلوعي لك شِلته

أحبك كثْر ما تسري بشراييني وتجي ع البال

وكِثِر ما في خفوقي لك كلام ما بَعَد قِلته

سألتك بالذي جابك بَعَد حزني وضيق الحال

في قلب من شقا الأرض إلسما الإحساس وصّلته

وميّزك بجمال طاغي وضحكة تجيب الفال

من أجمل منك وإنت اللي خِتَمت الزين وكَمّلته

يا ثِقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال

والأطوَل منها شوق غريب إني تِحَمّلته

تغلّا يا بعدي كلي مسير الوقت مهما طال

يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته

شعوري لك مِتِل نَقش يُخَلّد في مدى الأجيال

وأحبك حب تاريخي

ويذهِلك إن تِخَيّلته

تشوف إحساسي ذاكِلّه وكل ما في القصيد انقال

في صدري عشرة أضعافه كلام ما بعَد قلته