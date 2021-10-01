شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يشارك محمد هنيدى فى مسرحيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضرالنجم محمد هنيدى لمسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، حيث بدأ فى تحضيراتها حالياً، استعداداً للعرض بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وانضم للعمل الفنان محمد ثروت ليشارك فى العرض المسرحى بدورمهم، حيث يتكتم صناع العمل عن تفاصيله ومقررالاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكرأن محمد ثروت شارك هنيدى فى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، الذى عرضت منذ عامين، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، وشاركه بطولتها بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسي، أحمد فتحي، محسن منصور، وسامية الطرابلسي، ومن تأليف حاتم حسين وإخراج مجدي الهواري.

ويعرض لـ هنيدي حاليًا فيلم "النمس والإنس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.