شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى كندا 8 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي في كندا، يوم الجمعة الموافق 8 من شهر أكتوبر، وذلك ضمن الحفلات الغنائية والموسيقية التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره.

وانتهى وائل جسار مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.