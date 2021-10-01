شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح ينتهى من تصوير كليب "سندريلا " ألحانه وإخراج زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد قماح من تصوير أحدث أغانية " سندريلا" من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع قماح وتم تصوير الأغينة بطريقة الفيديو كليب بدبى من إخراج رودى زوجته فى أول تعاون بينهما، وينتظر عرض الكليب على المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية خلال أيام قليلة

وفي سياق متصل استضاف برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل عادل عبد الله، الفنان الشاب محمد قماح نجم برنامج ستارأكاديمى.

وكشف قماح خلال اللقاء عن أهم المعوقات التي تعرض لها أثناء مشواره الفنى، والتى أدت إلى تعرضه لحالة اكتئاب شديدة كانت سبب اختفائه لفترة طويلة، موضحًا أنه أصيب بورم في المخ وانشغل فى العلاج، الأمر الذى أبعده عن الوسط الفنى فترة.

وتحدث قماح عن أغنيته الأخيرة: "أنا مش نجيب ساويرس"، ورد فعل رجل الأعمال على الأغنية التى تحمل اسمه،

يذكر أن قماح طرح مؤخرا أغنية جمعته بالمطربة العراقية شذى حسون تحمل عنوان "كلمة حلوة"، من ألحانه وتوزيعه، على قناته على يوتيوب، كما تعاون أيضا مع النجم حمادة هلال فى أغنية بعنوان "أم أحمد"، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، والتى تم طرحها على يوتيوب وحققت نجاحا جيدا.