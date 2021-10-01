السبت.. السيمفوني يعزف روائع القرن العشرين في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت عنوان "روائع القرن العشرين" يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا، وذلك في الثامنة مساء السبت 2 أكتوبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال التي كتبها كبار المؤلفين خلال القرن العشرين منها كونشيرتو البيانو والأوركسترا لـ راحمانينوف والسيمفونية الأولى لـ شوستاكوڤيتش .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني.

وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس؛ بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم .