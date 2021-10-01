الأوبرا تفتتح الموسم الجديد من سلسلة "كوكب الشرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر سلسلة "كوكب الشرق" في الموسم الجديد بحفل أقيم في الثامنة مساء الخميس 30 سبتمبر، على مسرح النافورة وأحيته المطربة ريهام عبدالحكيم والمطربة مي فاروق بقيادة المايسترو مصطفى حلمي .

تضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال أم كلثوم التي شكلت علامات بارزة في تاريخ الغناء العربي، منها: "أمل حياتي - حيرت قلبي" تغنت بهما مي فاروق. "فكرونى – اسأل روحك" وتشدو بهما ريهام عبدالحكيم، ودويتو على بلد المحبوب إلى جانب موسيقى لحن انت الحب .

يُذكر أن سلسلة حفلات كوكب الشرق تأتي في إطار خطة دار الأوبرا للتعريف برموز وأعلام الموسيقى والغناء، وتخليداً لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وتهدف إلى إحياء تراث الموسيقى العربية، ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري والجسر الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل .