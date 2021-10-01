بعد انتهائها من "الآنسة فرح".. رانيا يوسف تواصل تصوير "المماليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتذرت الفنانة رانيا يوسف لجمهورها بسبب غيابها عنهم الفترة الماضية، وابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن عودتها لهم من جديد.

وكشف رانيا عن صفحتها الرسمية الوحيدة على موقع "فيسبوك"، مؤكدة أن الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها سيتم إغلاقها.

رانيا أكدت انتهائها من تصوير دورها في مسلسل "الآنسة فرح 4"، وتفرغها لتصوير دورها في مسلسل "المماليك".

"الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وتامر فرج.

"المماليك"، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.