فن ومشاهير

بعد انتهائها من "الآنسة فرح".. رانيا يوسف تواصل تصوير "المماليك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتذرت الفنانة لجمهورها بسبب غيابها عنهم الفترة الماضية، وابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن عودتها لهم من جديد.

وكشف رانيا عن صفحتها الرسمية الوحيدة على موقع "فيسبوك"، مؤكدة أن الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها سيتم إغلاقها.

رانيا أكدت انتهائها من تصوير دورها في مسلسل "الآنسة فرح 4"، وتفرغها لتصوير دورها في مسلسل "المماليك".

"الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وتامر فرج.

"المماليك"، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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