شكرا لقرائتكم خبر عن "خليكي".. أحدث أغانى رامى جمال بتوقيع ماهر صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتعاون النجم رامى جمال مع مهندس صوت ماهر صلاح في أغنية جديدة بعنوان" خليكي"، من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع سام إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

وكان المطرب رامى جمال قد طرح مؤخرًا أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.وكان رامي جمال، طرح أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.