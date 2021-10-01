شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتهاء نيللى كريم من تصوير مسلسل "الجسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت النجمة نيللى كريم على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "الجسر" المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها فى بطوله العمل الفنان عمرو سعد، حيث تنتهى من التصوير بشكل نهائى بعد 15 يوما تقريباً ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعداداً للعرض.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى تستعد نيللى كريم لتصوير مشاهدها فى فيلم "صقر وكناريا"، مع النجم أحمد عز منتصف أكتوبر بعد انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" في كرواتيا والمجر.