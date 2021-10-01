"عنبر 6" يجمع صبا مبارك وسلاف فواخرجي وأيتن عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل صنّاع مسلسل "عنبر 6" العمل عليه، استعدادا لعرضه قريبًا، ويضم العمل كوكبة من نجوم الفن، من مختلف أنحاء العالم العربي، إذ يشارك في بطولته: صبا مبارك، سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون.

كانت ورشة مصنع الحكايات انتهت من سيناريو مسلسل عنبر 6، ليدخل في مرحلة التصوير بعد 6 أشهر من التحضير، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون هزت الرأي العام، وهو من إنتاج شركة Eagle Films جمال سنّان، ويتولى المخرج علي العلي إخراج المسلسل بعد النجاح الذي حققه بمسلسلي دفعة بيروت ودفعة القاهرة.

ويعتبر مسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي "وصية بدر" و"قارئة الفنجان"، وقد تولى كتابة سيناريو "عنبر 6" المؤلفات سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مي سعيد، وهو معالجة درامية لهاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وتعمل مصنع الحكايات حاليا على مسلسلين أحدهما سعودي والآخر مصري سيتم الإعلان عنهما قريبًا.