بالصور| غياب النجوم واعتذار قابيل.. "الإسكندرية السينمائي" يسدل الستار على دورته الـ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

اختتم مساء الخميس، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، فعاليات دورته السابعة والثلاثين، بحفل إعلان الجوائز.

وشهد حفل الختام غياب لنجوم الفن بعكس حفل الافتتاح الذي حضره كوكبة من الفنانين، بينهم إلهام شاهين ومنال سلامة وخالد الصاوي والمخرج محمد عبدالعزيز والمخرج عمر عبدالعزيز وسلوى خطاب.

فيما حضر حفل الختام من الوسط الفني، المنتج محمد العدل والمخرج محمد عبدالعزيز، والفنان السوري دريد لحام، وخالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

كما اعتذر الفنان محمود قابيل عن حضور حفل الختام لظروف شخصية لم تعلن عنها إدارة المهرجان.

فيما لم يحصل أي فيلم مصري على جائزة من المهرجان سواء بمسابقة الأفلام الرسمية أو القصيرة.

شهد حفل الختام، إنقاذ السوري دريد لحام قبل السقوط في حمام السباحة، وهو المكان الذي تم تجهيز مسرح تسليم الجوائز فوقه بفندق شيراتون المنتزه.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

أقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.